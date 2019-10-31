شكرا لبحثكم عن خبر الجيش السوداني يكشف سبب انسحاب 10 ألف جندي سوداني من اليمن ”تفاصيل” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن نائب رئيس مجلس السيادة في السودان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، عودة عشرة آلاف فرد من قواته في اليمن إلى بلادهم بعد انتهاء فترة عملهم هناك.

وأعرب دقلو عن عدم رغبته في إرسال قوات جديدة إلى اليمن بديلة للقوات التي وصلت إلى الخرطوم.

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وجاء ذلك في اجتماع ثلاثي أمس الثلاثاء حضره ممثلو مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

وسبق لوسائل الإعلام وأعلنت في الــ9 من الشهر الجاري انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن.

وشارك السودان في حرب اليمن التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب.