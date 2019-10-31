شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستخدمون احتفال المولد النبوي في صنعاء لتنفيذ مخطط كبير يستهدف أبناء القبائل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار في المليشيا الحوثية، عن اعتزام الجماعة تنفيذ مخطط كبير يستهدف القبائل وأبناءها بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف بشكل مباشر .

وقالت المصادر لـ " المشهد اليمني " اليوم الأربعاء أن عملية استدراج الحوثيين للعناصر المغرر بهم ستتم خلال التجهيزات والاحتفالات للمولد النبوي الشرفي من خلال استعطاف الشباب والزج بهم باسم الدين في حروبهم العبثية .

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وأضاف المصدر أن مبالغ مالية كبيرة رصدت لنقل أبناء القبائل في استغلال لذكرى المولد النبي باسم الاحتفال ثم طلب منهم الفزعة من خلال إثارة العصبية من قبل المشرفين بالقول بالعبارات " الذين ايرجعوا مش رجال " و " وهم من الجبناء ".. وغيرها هو ماسيجعل أغلب الحضور في الاندفاع للجبهات .

وأكد المصدر أنه تم تجهيز عربات عسكرية وغير عسكرية لنقل هؤلاء المغرر بهم وحثهم للهجوم بعد تعبئتهم بأنه لن يموت أحد منهم والموت والحياة بيد الله ـ حق يراد به باطل ـ للدفع بهم لتنفيذ عمليات انتحارية .

ووفق المصادر سوف تستلم القيادات الحوثية، مبالغ مالية على كل شخص قامت بنقله الساحات في العاصمة صنعاء ثم الزج به في الجبهات ولن يتم الدفع على الأشخاص الذين يحضرون الاحتفال ويرجعون إلى منازلهم، بناء على اتفاق مبرم بين قيادات المليشيا والمشرفين التابعين لها .