شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة شرق إب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - سقط قتلى وجرحى، في اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من أسرة "المروعي" المسنودين من مليشيا الحوثي، أقدموا على قتل شخصين من أسرة "الرشيدي"، على خلفية صراعات سابقة، اندلعت على اثرها اشتباكات مسلحة بين الأسرتين خلفت قتلى وجرحى.
وأضافت المصادر أن الطرفين يحشدوا مسلحيهم وسط توقعات بمزيد من التوتر والتصعيد.
وتشهد إب الخاضعة للحوثيين، صرعات مسلحة تغذيها مليشيا الانقلاب، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للسلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة شرق إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.