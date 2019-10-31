شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة شرق إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقط قتلى وجرحى، في اشتباكات مسلحة شهدتها محافظة إب، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين من أسرة "المروعي" المسنودين من مليشيا الحوثي، أقدموا على قتل شخصين من أسرة "الرشيدي"، على خلفية صراعات سابقة، اندلعت على اثرها اشتباكات مسلحة بين الأسرتين خلفت قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن الطرفين يحشدوا مسلحيهم وسط توقعات بمزيد من التوتر والتصعيد.

وتشهد إب الخاضعة للحوثيين، صرعات مسلحة تغذيها مليشيا الانقلاب، في ظل فوضى أمنية وانتشار واسع للسلاح.