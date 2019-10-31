شكرا لبحثكم عن خبر مملكة أعلنت عن نفسها قبل أشهر تعلن حصول الآلاف من بينهم ”يمنيون” على جنسيتها! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عبدالإله اليحيا، مستشار الشؤون السياسية بديوان مملكة الجبل الأصفر، عن حصول آلاف بينهم يمنيون على الجنسية بعد تقدمهم مؤخراً بطلبات للحصول عليها.

وأوضح في تصريحات خاصة لصحيفة القبس الكويتية إن المملكة استقبلت نحو 17 ألف طلب من الكويت للانضمام لمملكة الجبل الأصفر، منهم 12 ألفا من فئة البدون، و5 آلاف من جنسيات عربية مقيمة في الكويت (العراق- سوريا- اليمن)، وتم قبول نحو 6 آلاف شخص منهم، وقد حصلوا على السجل المدني الوطني.

وأكد أن المملكة تم تدشينها رسميًا على مساحة 2060 كيلومترا مربعا، وسيبدأ الدخول والتوطين بداخلها في نهاية 2020، وستكون دولة وفق نظام نموذجي اقتصادي إقليميًا وعالميًا، وستضم 21 مليون شخص بحلول 2040، ويحكمها الشيخ عبدالإله بن عبدالله.

وقال اليحيا إن الحياة ستبدأ في مملكة الجبل الأصفر بنهاية العام المقبل، وقد جرى رصد مليارات الدولارات لإنشاء البنية التحتية، حيث إنها حاليا في طور الإنشاء بالتعامل مع شركات ومستثمرين، ونعمل على بناء دولة نموذجية تسع لـ21 مليون مواطن.