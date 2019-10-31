شكرا لبحثكم عن خبر المليشيات تفرج عن مدير بنك اليمن الدولي بعد شهرين من اعتقاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفرجت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الثلاثاء، عن مدير بنك اليمن الدولي، أحمد ثابت العبسي، بعد اختطافه دام لأكثر من شهرين.

وأكدت المصادر أن العبسي حصل على إفراج من قبل جماعة الحوثي، ويمكث حالياً في منزله وفق تأكيدات احد أبنائه.

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وكانت جماعة الحوثي قد اختطفت قبل شهرين الخبير الاقتصادي، ومدير بنك اليمن الدولي، أحمد العبسي، مع أثنين من مرافقه من وسط صنعاء، وأخفته قسرياً لأكثر من شهرين، دون أن تفصح عن سبب الاعتقال، أو توجّه تهمة علنية له.

وقالت مصادر قريبة من العبسي قد تحدث في وقت سابق عن تعرضه للتعذيب والاضطهاد داخل السجن، إلى جانب منع الحوثيين دخول الأدوية التي كان يحتاجها، خصوصاً أن الرجل كان قد أجرى عملية قلب مفتوح قبل أيام من اختطافه.

وتشهد صنعاء حالة توجس وقلق أمني، بعد قيام الحوثيين باستهداف رجال الأعمال والتجار، واعتقالهم في حال رفضم دفع مبالغ مالية وفق شروط معينه تفرضها الجماعة تحت مسميات مختلفة.