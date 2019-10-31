عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البرنامج السعودي: شعب اليمن يحظى باهتمام قيادة المملكة

الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365

أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر أن المواطن اليمني والشعب اليمني في قلب واهتمام قيادة وشعب المملكة.



وأضاف آل جابر خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض الثلاثاء أن البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.

سرعة وجودة التنفيذ

وأوضح آل جابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية على أرض اليمن، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، وذلك لمنح المواطن اليمني فرص عمل بشكل فعّال، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني.

وقال آل جابر : "لدينا ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين سواء الدول أو المنظمات لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية".

مطار مأرب

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وأجاب السفير على سؤال صحفي عن مطار مأرب بقوله: "أنجزنا عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع والذي تم تصميمه من شركة أميركية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع والذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري وهذا جزء من جودة عمل البرنامج".

وأوضح السفير: "في القريب العاجل سنعلن عن توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمطار والتي يجب أن تمتلك الخبرة الكافية في مجال إنشاء المطارات".

وبحث الجانبان خلال اللقاء الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، واستعرضا أبرز المستجدات فيما يخص مشاريع التنمية والإعمار داخل الجمهورية اليمنية.

المشاريع السعودية رسالة أمل

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج: "المشاريع السعودية رسالة أمل للمواطن اليمني، والتنمية توفر فرص العمل للمواطنين للآلاف من الشباب من خلال هذه المشاريع الكبيرة والعملاقة".

مشيراً إلى أن هذا الاجتماع ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيداً بالتنسيق الدائم بين الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والمملكة ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومعتبراً اجتماع اليوم بأنه يجسد ثمار الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج من خلال تنمية العديد من المحافظات.

وأكد الوزير العوج على الأثر الإيجابي الذي أحدثته منحة المشتقات النفطية السعودية في إنهاء معاناة المواطن اليمني، وانعكاسها إيجاباً في استمرار التيار الكهربائي بمختلف المحافظات اليمنية، بالإضافة لأثر الوديعة السعودية والتي عززت الاقتصاد اليمني وأثرت في استقرار العملة اليمنية.