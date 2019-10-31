وكيل أول حضرموت يغادر على متن طائرة سعودية خاصة لحضور توقيع اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

نقلت طائرة سعودية خاصة، ظهر الأربعاء، الشيخ ابن حبريش رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع، إلى الرياض.

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وكانت قيادات موتمر حضرموت أصدرت بياناً انتقدت فيه ابن حبريش لموقفه الذي قالوا إنه لا يعبر عن الحلف.

غير أن المركز الإعلامي لمؤتمر حضرموت الجامع قال، في بلاغ له اليوم، "إن دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية للشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يضم مختلف أطياف المجتمع في حضرموت ومكوناتها السياسية والاجتماعية، اعتراف بدور حضرموت السياسي والاجتماعي، بوصفها أصبحت جزءاً مهمًا من المعادلة السياسية التي لا يمكن إغفالها".

واعتبر المركز أن الدعوة التي تلقاها من الجانب السعودي لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض، تأتي في سياق "الثقة الكبيرة التي حظي بها مؤتمر حضرموت الجامع من كافة الشركاء في الوطن، وكذا الشركاء الإقليميين والدوليين".