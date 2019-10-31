بالقذائف والنيران.. مليشيات الحوثي تقصف أحياء مدنية بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

عاودت المليشيات الحوثية القصف بالقذائف على مدينة حيس مركز المديرية جنوب محافظة الحديدة، مساء الأربعاء، فيما فتحت نهار اليوم نفسه نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة بشكل كثيف وعشوائي على الأحياء السكنية والطرقات والمنازل.

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وفي حيس أيضاً، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، نهار الأربعاء، أن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

وقالت مصادر محلية في المدينة، طبقاً للمصدر ذاته، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين، فيما أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على الطرقات والأسواق العامة وسط المدينة ما خلف حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والسكان.

وعلى صعيد آخر تواصل الاستهداف، الأربعاء، لمواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. ووفق مصادر عسكرية ميدانية تعاقبت المليشيات على استهداف مواقع القوات المشتركة بشكل كثيف منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت الظهيرة، فيما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات بالمديرية واستهدفت مواقع متفرقة بالأسلحة المتوسطة.

واستهدفت مليشيات الحوثي، الثلاثاء، مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس، وشهد اليوم نفسه تصعيداً مشابهاً في التحيتا والدريهمي والجاح.