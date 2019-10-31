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توجيهات وزارية إخوانية لمحافظ سقطرى بإنهاء الاعتصام ضد جماعة الإخوان

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اليمن العربي - سقطرى 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019

توجيهات وزارية إخوانية لمحافظ سقطرى بإنهاء الاعتصام ضد جماعة الإخوان

الخليج 365 - سقطرى

أفادت مصادر أن وزير الداخلية أحمد الميسري، طلب من محافظ سقطرى الإصلاحي، فهمي محروس، إزالة الخيام التي نصبها مواطنون أمام مقر المحافظة يطالبون برحيل المحافظ.

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وأضافت المصادر، إن الميسري أبلغ المحافظ محروس بإنهاء الاعتصام بالقوة مهما كانت النتائج، وعدم السماح بأي فعاليات جماهيرية لأبناء الجزيرة ضد القيادات المعينة من الشرعية.

وأشارت المصادر أن المحافظ محروس أبلغ الميسري بضرورة إنهاء تواجد ممثلين لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وللهلال الأحمر الإماراتي؛ كون تواجدهم يستقطب الناس مع أتباع المجلس الانتقالي وأبوظبي.

وأوضحت المصادر أن الميسري أكد للمحافظ محروس، أن هذا يعتبر قرار الرئيس هادي وليس فقط توجيهاً من الداخلية.

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