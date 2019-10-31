شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة لمكافحة العمى وأمراض العيون بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 31 أكتوبر 2019 Advertisements الخليج 365 - الجوف دشن وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، اليوم ، بهيئة مستشفى الجوف العام الحملة الطبية المجانية الـ 58 لمكافحة العمى وأمراض العيون الذي تنفذها مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية بتمويل من جمعية الرحمة الخيرية العالمية بدولة الكويت تحت شعار"اريد ان ارى".

وثمن الوكيل الحاشدي جهود جميعة الرحمة ومؤسسة التواصل لدعمهما الجانب الصحي في المحافظة. واوضح مدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية مبروك شبيل، بان الحملة التي تستمر على مدى اربعة ايام ،تهدف الى معالجة امراض العيون واجراء 150 عملية لإزالة المياه البيضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين حملة لمكافحة العمى وأمراض العيون بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.