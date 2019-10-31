هيومن رايتس تنشر غسيل وزير الداخلية في حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير الداخلية في حكومة المرتزقة، أحمد الميسري بتعذيب المعتقلين ودعم الارهاب واختطاف النشطاء والسياسيين وتهريب المخدرات وتدريب فرق اغتيالات.

وقالت منظمات محلية أن هناك ادلة وملفات تثبت تورط الميسري بما ذكر سابقآ.

وقالت المنظمة، في تقرير بشأن حقوق الإنسان في اليمن، إن “انخراط عناصر أرهابية وترقيتهم الى ضباط وعناصر في الشرطة وقطاع الأمن الوطني في عهد الميسري ومعاونيه يقومون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، وبأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانا الاغتصاب”.

وفي التقرير، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك: أن مسؤولين في حكومة المرتزقة أستقطب قيادات ارهابية وعناصر أرهابية في صفوف قطاع الامن وأستخدمهم في تنفيذ عمليات أرهابية وأعمال تخريبية في مناطق يمنية للتخلص من معارضين وخصومه”.

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وأضاف: “ولم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة”.

وقالت المنظمة إن تقريرها. المؤلف من 52 صفحة، “يوثق كيف أستخدم وزير الداخلية سلطته، لا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب وتنفيذ عمليات أرهابية من ضمنها استهدأف قاعدة العند ومعسكر الجلاء في البريقة “.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع معتقلين سابقين وأسر معتقلين آخرين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب ومع عناصر أرهابية القي القبض عليها أكدو دعم وتدريب وزير الداخلية لهم.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين يمنيين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير والادلة التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام يمنية