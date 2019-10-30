الكشف عن موعد التوقيع على المسودة النهائية لاتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الرياض - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

Advertisements

وذكرت مصادر خاصة، وفق ما بثه عبر تويتر الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، أن توقيع المسودة النهائية لاتفاق الرياض يوم غد الخميس بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض بحضور عربي ودولي.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن أن التأجيل بالتوقيع بسبب ضمان حضور أطراف دولية وإقليمية.

ويأتي التوقيع على اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، بإشراف السعودية، بالتزامن مع ترتيبات على الأرض؛ حيث تواصل المملكة نشر آلياتها العسكرية في محافظة عدن، ووصل بعضها بالفعل إلى منطقة معاشيق مقر قصر الرئاسة.