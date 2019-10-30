- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
في الوقت الذي يجري فيه وضع اللمسات الاخيرة لمراسم توقيع اتفاق الرياض بين حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الانتقالي غدا الخميس .. تتصاعد حدة التوتر في عدد من المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة السعودية.
وذكرت مصادر محلية في جزيرة سقطرى أن حشود جماهيرية قامت اليوم بنصب خيام امام بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى مطالبة بإقالة محافظ المحافظة المعين من الفار هادي.
واوضحت المصادر ان قوات امنية موالية للامارات قامت بقطع مداخل شارع عشرين المؤدي لمبنى ديوان المحافظة في ظل وجود قوات عسكرية تابعة للفار هادي وحكومته.
وفي جزيرة زقر ظهر المرتزق طارق عفاش في الجزيرة بعد أن قامت الامارات بتسليمه الجزيرة .
وقالت وسائل اعلامية ان الامارات سلمت زقر الواقعة جنوبي البحر الأحمر، شكليا لخفر السواحل اليمنية لكنها وضعت عليها طارق صالح .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ومرتزقتها يستعدون لتوجيه صفعة جديدة للفار هادي وحكومته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.