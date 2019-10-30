الإمارات ومرتزقتها يستعدون لتوجيه صفعة جديدة للفار هادي وحكومته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

في الوقت الذي يجري فيه وضع اللمسات الاخيرة لمراسم توقيع اتفاق الرياض بين حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الانتقالي غدا الخميس .. تتصاعد حدة التوتر في عدد من المحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة السعودية.

وذكرت مصادر محلية في جزيرة سقطرى أن حشود جماهيرية قامت اليوم بنصب خيام امام بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى مطالبة بإقالة محافظ المحافظة المعين من الفار هادي.

Advertisements

واوضحت المصادر ان قوات امنية موالية للامارات قامت بقطع مداخل شارع عشرين المؤدي لمبنى ديوان المحافظة في ظل وجود قوات عسكرية تابعة للفار هادي وحكومته.

وفي جزيرة زقر ظهر المرتزق طارق عفاش في الجزيرة بعد أن قامت الامارات بتسليمه الجزيرة .

وقالت وسائل اعلامية ان الامارات سلمت زقر الواقعة جنوبي البحر الأحمر، شكليا لخفر السواحل اليمنية لكنها وضعت عليها طارق صالح .