قرقاش: ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
أنقرة أبو ظبي - الخليج 365
أكد وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن العالم العربي يدير علاقات مع أنقرة أفضل مما تديره تركيا مع العالم العربي.
وكتب قرقاش في تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قرأت مقتطفات مقابلة مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا مع أحد برامج قناة "الجزيرة" القطرية".
وتابع "ومما قرأت تزداد قناعتي أننا ندير علاقتنا مع أنقرة بحكمة وكياسة، أفضل مما تدير تركيا علاقتها مع العالم العربي".
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