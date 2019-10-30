شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناطق في التحيتا جنوب الحديدة تتعرض لقصف حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شهدت مناطق متفرقة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة خروقات وانتهاكات عديدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا. وأضافت المصادر أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بالأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل كثيف. وترتكب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً خروقات وانتهاكات يومية تسعى من خلالها إلى نسف الجهود الأممية المتضمنة لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

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