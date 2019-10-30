شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير أمن مأرب الجديد يبدأ بممارسة مهامه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 Advertisements مأرب - الخليج 365 بدأ مدير أمن مأرب الجديد، اليوم الأربعاء، ممارسة مهامه.

وذكر مصدر أمني بمحافظة مأرب ، أن مدير شرطة المحافظة الجديد العميد الركن "يحيى علي حُميد" بدأ اليوم الأربعاء بممارسة مهامه في إدارة الأمن بالمحافظة. ويأتي هذا بعد أن أقيل العميد عبدالملك المداني.

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