بالصور.. مسؤول بتعز يدشن حملة نظافة بتمويل المفوضية الأوربية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الخليج 365

دشن مسؤول محلي بمحافظة تعز، وسط اليمن، حملة نظافة.



وفي التفاصيل، دشن وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل ومعه مدراء عموم مديريات القاهرة وصالة ومديرعام صندوق النظافة والتحسين في المحافظة وممثلي منظمة كير، حملة نظافة شاملة لمدينة تعز بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوربية باشراف منظمة كير وتنفيذ صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وفي التدشين ثمن وكيل المحافظة الجهود الذي تقوم بها منظمة كير العالمية في المحافظة في عدد من المجالات الانسانية مشيرا الى ان السلطة المحلية تبذل جهودا كبيرة في نظافة المدينة بحسب الامكانات المتاحة الا ان هناك نقص حاد بمعدات النظافة يقابله الكثافة السكانية خصوصا بعد عودة النازحيين وتطبيع الحياة في المدينة.

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واكد جامل أنه ومنذ بداية شهر اكتوبر تم وضع آلية عمل لنظافة المدينة بالتنسيق مع مديريات القاهرة والمظفر وصالة وفروع صندوق النظافة فيها لرفع القمامة والمخلفات المكدسة من شوارع واحياء المدينة وترحيلها الا ان ذلك يحتاج الى جهود كبيرة تتمثل بديمومية استمرارها وعدم توقفها وشمولها كل انحاء المدينة.

من جانبه اوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة عبدالله جسار أن صندوق النظافة سيقوم بتنفيذ هذه الحملة باشراف منظمة كير وستشمل مديريات المدينه القاهرة والمظفر وصاله والتي ستستمر مدة تلاثة اشهر ابتداء من اليوم وتتمثل في ترحيل القمامة ورفع المخلفات والكنس.

واضاف جسار أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرارا صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة بالتعاون مع مديريات المدينة لتنفيذ نظافه شامله للمدينة والذي بدأت منذ شهرين من اجل مدينة خالية من الأوبئة والامراض واظهار المدينة بشكل جمالي.

وتأتي هذه الحملة الممولة من مكتب المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوربية ضمن مشروع المساعدات المتعددة القطاعات لانقاذ النازحين والمناطق المتضررة من النزاع في المناطق المستهدفة بمحافظة تعز بمديريات القاهرة وصالة والمظفر.

رافق الوكيل في التدشين الاستاذ جميل بشر مدير عام المتابعة في المحافظة.