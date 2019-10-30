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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. إخماد حريق نشب بأحد المنازل في منطقة الجحملية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
تعز - الخليج 365
أخمدت مصلحة الدفاع المدني بشرطة تعز حريقا نشب بأحد المنازل في منطقة الجحملية.
وحسب مصدر أمني بمصلحة الدفاع المدني فقد تم إخماد حريق نشب في منزل المواطن حزام سند.
وذكرت الأجهزة الأمنية في منطقة الجحملية حيث تلقينا بلاغا بالحريق من قبل عاقل الحارة وبعد تلقينا للبلاغ تم التحرك فورا نحو المنزل وتم التعامل مع الحريق من قبل أفراد الدفاع المدني وذلك بالوسائل المتاحة.
الجدير ذكره أن مصلحة الدفاع المدني بشرطة تعز تعمل بإمكانيات محدودة خاصة بعد التدمير الممنهج الذي تعرضت له المصلحة بعد انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية ونهب كافة المعدات.
وأهابت مصلحة الدفاع المدني جميع الإخوة المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ الفوري عن نشوب أي حرائق مؤكدة بأن طواقم الدفاع المدني ستعمل بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة للتعامل مع الحرائق واخمادها.
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