شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. سقطرى ترفض الإخوان انتفاضة شعبية تطالب برحيل "محروس" (رصد خاص) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: خرج أبناء سقطرى لرفض الإخوان في انتفاضة شعبية تطالب برحيل المحافظ رمزي محروس.

وشهدت عاصمة سقطرى احتجاجات واسعة فيما نصب متظاهرون خياما أمام مبنى السلطة المحلية. وتقول مصادر "الخليج 365"، إن محتجين اعتصموا أمام مبنى محافظة سقطرى للمطالبة برحيل الإخواني محروس. تفاعل واسع ورصد" الخليج 365"، أبرز ما قاله الناشطون والبداية كانت مع الدكتور عبدالله أحمد السقطري، الذي قال "متظاهرون ينصبون خيام أمام بوابة المحافظة للمطالبة برحيل المحافظ". وتابع "يا أبناء الجنوب ادعموا اعتصام سقطرى إعتصام مفتوح في سقطرى، المعتصمين ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة المحافظ الإخواني محروس". وبين أن "الاعتصام مستمر وهناك تفاعل واسع معه في سقطرى". رفض حكم الإخوان Advertisements من جانبه، قال الناشط سعيد سالم أبو وزير، في تغريدة له" اعتصام شعبي أمام ديوان محافظة سقطرى تطالب باقالة المحافظ محروس من منصبة ورفض حكم الإخوان بسقطرى". ومضى "الشعب السقطري يحذر من المساس بسلميتهم في الإعتصام". فاقد كرامة أما صالح العبيدي " توسع الاحتجاجات في سقطرى ضد حزب الاصلاح وللمطالبة برحيل المحافظ الموالي للإخوان محروس وتحولت الاحتجاجات الى اعتصام مفتوح امام مبنى السلطة المحلية". وقال لم أرى محافظ فاقد كرامة مثل محروس". مُعرّقل التنمية بدوره مالك اليزيدي، أن أبناء سقطرى ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة المحافظ الإخواني رمزي محروس مُعرّقل التنمية في جزيرة سقطرى ومشاركة واسعة لحرائر الجزيرة".

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