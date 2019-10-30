شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تفتح نيرانها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تواصلت الإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مدينة حيس جنوبي الحديدة.

حيث استهدفت الأحياء السكنية ومنازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة. Advertisements وقالت مصادر محلية في حيس إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على الاحياء السكنية ومنازل المواطنين في المدينة. وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على المواطنين المارة في الطرقات والأسواق العامة وسط المدينة. وأشارت المصدر أن إستهداف مليشيا الحوثي خلفت حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي والسكان لاسيما النساء والأطفال جراء الإسهداف الحوثي للمدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تفتح نيرانها على منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.