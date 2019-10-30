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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد حدة الجريمة والقتل في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
إب - الخليج 365
تصاعدت حدة عمليات الجريمة والقتل اليومية في محافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بمقتل مواطن يدعى "صدام أحمد ناجي رابح" وإصابة آخر يدعى "مصطفى الجابري" برصاص مسلح بمديرية العدين غرب محافظة إب.
ويأتي هذا وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
كما قتل مواطن يدعى "عبدالله الضلعي" برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال محافظة إب.
ويأتي هذا بعد ساعات من مقتل إثنين من المواطنين بحادثين منفصلين، وسط تصاعد حدة الجريمة والقتل اليومية الناجم عن الفلتان الأمني الذي يضرب مختلف مديريات المحافظة.
وخلال الساعات الماضية تم تشييع جثمان الفقيد الشاب يونس احمد القادري ودفنه في مسقط رأسه بقرية النافش بمنطقة ميتم جنوب شرق مدينة إب، حيث توفي الشاب إثر تعرضه لحادث مروري ناجم عن قيادة متهورة وعاكسة للخط قام بها القيادي الحوثي إياد الأبيض.
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