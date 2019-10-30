مقتل "الحميقاني" المعين من الحوثيين مديراً للزاهر بالبيضاء ومرافقيه بانفجار عبوة ناسفة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 البيضاء - الخليج 365 قتل مسؤول محلي بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، عينه الحوثيون، مع عدد من مرافقيه وذلك بانفجار استهدفه بعاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، بمقتل الشيخ أحمد عبدالقوي صالح الحميقاني المعين من قبل الحوثيين مديراً لمديرية الزاهر آل حميقان مع اثنين من مرافقيه. كما أصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدائري بمدينة البيضاء ظهر اليوم الاربعاء. وفيما تحدثت مصادر أخرى عن، إصابة اثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة. قالت مصادر أخرى عن مقتل جميع مرافقيه.

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