كيف حول الحوثيون المناسبة الدينية "المولد النبوي" طريقة للنهب في إب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

إب - الخليج 365

كشفت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، عن كيفية تحويل الحوثيين للمناسبة الدينية "المولد النبوي" إلى نهب المواطنين والتجار والطلاب.



حيث حولت مليشيا الحوثي المناسبة الدينية "المولد النبوي" بمحافظة إب لنهب التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

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وأضافت المصادر، أن مليشيا الحوثي تفرض مبلغ "مائة ريال" على كل طالب في مدرسة الخير الكائنة بسائلة جبلة جنوب مدينة إب، دعما لما تقول بأنه مناسبة "المولد النبوي"، في واحدة من أبرز الممارسات التي تدل على همجية وقبح المليشيا، حيث لم تكتفي بنهب التجار والمواطنين، بل امتدت أيادي المليشيا لجيوب الطلاب لسرقة مصروفهم اليومي.

كما فرضت مليشيات الحوثي وألزمت جميع طلاب مدارس مديرية جبلة مبلغ خمسين ريال دعما للمولد النبوي.

كما طالبت مدراء المدارس بتسليم المبالغ المالية إلي المركز التعليمي بالمديرية بحسب أعداد الطلاب الذين رفعت أسماءهم بكشوفات المدارس إلى مكتب التربية بالمديرية والمحافظة، وسط رفض طلابي واسع لتلك الجبايات وإستياء كبير لدى أولياء الأمور جراء سطو المليشيا على مصروف أبنائهم.

وذكر مصدر تربوي، أن إجمالي عدد مدارس مديرية جبلة 95 مدرسة بها 55000 طالب وطالبة، والمليشيا تسعى لجبايات عليهم تصل إلى 3 مليون ريال، فضلا عن إجبار إدارة المدارس دفع مبلغ 50 ألف ريال على كل مدرسة من المبالغ التي تفرض على الطلاب للمعلمين الذين أوقفت المليشيا مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.