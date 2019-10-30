تفاصيل - مواجهات قبلية مسلحة في إب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
إب - الخليج 365
اندلعت إشتباكات مسلحة بين عدد من العناصر المسلحة بإحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضىأمنية تشهدها المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مسلحين قبليين في منطقة ميتم جنوب شرق مدينة إب.
وأضافت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا في الاشتباكات المسلحة والتي جرت بين مسلحين من أسرة بيت "المروعي" المسنودين من مليشيا الحوثي، وبين مسلحين من بيت "الرشيدي".
وأفادت المصادر أن مسلحي بيت المروعي أقدموا على قتل شخصين من أسرة "الرشيدي"، على خلفية صراعات سابقة، اندلعت على اثرها اشتباكات مسلحة بين الأسرتين خلفت قتلى وجرحى.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة.
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