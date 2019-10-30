- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. مقتل قياديين حوثيين وإصابة آخرين في مواجهات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
تعز - الخليج 365
قتل قياديان ميدانيان حوثيان وأصيب آخرون ، في مواجهات مع القوات الحكومية غرب محافظة تعز.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن المواجهات مع المليشيا الحوثية، أدت إلى مقتل المتحوث مرتضى العراني، ورضوان العراني وإصابة القيادي الحوثي وائل غالب الولي الملقب "ابو معارك" إصابة خطيرة في العنق واليد اضافة إلى اصابة اثنين حوثيين آخرين.
وتصدت القوات الحكومية لهجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مواقع الجيش في منطقة القوز بالاشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مقتل قياديين حوثيين وإصابة آخرين في مواجهات غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.