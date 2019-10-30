شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. مقتل قياديين حوثيين وإصابة آخرين في مواجهات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

تعز - الخليج 365

قتل قياديان ميدانيان حوثيان وأصيب آخرون ، في مواجهات مع القوات الحكومية غرب محافظة تعز.

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وبحسب مصادر عسكرية، فإن المواجهات مع المليشيا الحوثية، أدت إلى مقتل المتحوث مرتضى العراني، ورضوان العراني وإصابة القيادي الحوثي وائل غالب الولي الملقب "ابو معارك" إصابة خطيرة في العنق واليد اضافة إلى اصابة اثنين حوثيين آخرين.

وتصدت القوات الحكومية لهجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على مواقع الجيش في منطقة القوز بالاشروح في مديرية جبل حبشي غربي تعز.