الحوثيون يجددون قصف مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار إنتهاكاتها للهدنة الأممية.

Advertisements وذكرت مصادر ميدانية عن استهداف المليشيات لمواقع القوات المشتركة في مديرية حيس مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وأفادت المصادر أن العناصر الحوثية أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة والرشاشة،مستهدفة مواقع متفرقة للقوات المشتركة في المديرية وتشير معدلات الإنتهاكات والخروقات المتتالية للمليشيات الحوثية على نقض كل ألاتفاقيات التي وقعت عليها لوقف اطلاق النار في محافظة الحديدة.

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