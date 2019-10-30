الحوثية تستهدف مواقع متفرقة للمشتركة شرق الدريهمي جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وافادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات إستهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي بشكل كثيف منذ ساعات الصباح الأولى حتى وقت الظهيرة. واضافت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواقع القوات المشتركة بالمديرية، كما استهدفت مواقع متفرقة للقوات بالأسلحة المتوسطة. وأشارت المصادر أن مليشيات الحوثي تواصل مسلسل خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة محاولة القضاء على مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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