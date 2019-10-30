بالصور.. برتوكول تعاون بين المحكمة العليا اليمنية وخبرات مجلس الدولة المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

القاهرة - الخليج 365

بحث رئيس المحكمة العليا اليمنية حمود الهتار، مع رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام الدين علاقات التعاون القضائي بين الجانبين.



وفي التفاصيل ووفقا لوسائل إعلام مصرية، استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القاضى حمود الهتار رئيس المحكمة العليا باليمن الذى حضر لمجلس الدولة لبحث علاقات التعاون القضائى بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى، والاستفادة من الخبرات المتميزة لقضاة مجلس الدولة فى تطوير أعمال القضاء فى الجمهورية اليمنية، وتوقيع برتوكول تعاون بين المحكمة العليا باليمن ومجلس الدولة المصرى لتدريب القضاة اليمنيين الذين يعملون بالمحكمة الإدارية باليمن.

وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن رئيس مجلس الدولة رحب بالزيارة الكريمة للقاضى رئيس المحكمة العليا بالجهورية اليمنية، ورحب بوضع خبرات مجلس الدولة فى مجالات مراجعة التشريعات وإجراء العقود الدولية وحماية المال العام والفتاوى القانونية فى جميع المجالات والسوابق القضائية التى أرستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.

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وأشار إلى رئيس مجلس الدولة قدم درع مجلس الدولة للضيف الكبير , ورحب بتقديم الدعم الكامل للزملاء قضاة المحكمة العليا سواء بتدريب القضاة اليمنيين أو تبادل الخبرات معهم فى مجال القانون الإدارى

حضر اللقاء من أعضاء المجلس الخاص المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع , والمستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار يحيي خضري نائب رئيس المجلس رئيس إدارة التفتيش الفنى , والمستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس رئيس قسم التشريع, والمستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس المجلس الأمين العام .