بعد 4 أيام من اختفائه في اليمن.. ضابط سعودي مصاب يفاجئ زملائه بالعودة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

استطاع ضابط سعودي شاب، التغلب على إصابة بليغة تعرَّض لها في إحدى جبهات حرب اليمن الملتهبة، وفاجأ رفاقه بالعودة حيًّا بعد أربعة أيام على فقدانه.



وكان الملازم أول سعيد القرني قد أصيب في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيط التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه لأربعة أيام دون معرفة مصيره.

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وروى سليمان الدوسري، وهو إعلامي سعودي متخصص بالشؤون الحربية، تفاصيل ما واجهه الضابط الشاب، وكيف قام ”بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضًا تسليم نفسه للعدو، ولم يكن معه إلا القليل من الماء والأكل، وبجانبه سلاحه حتى التقى بالقوات السعودية وتم إخلاؤه ببطولة“.

وبث الدوسري مقطع فيديو للضابط القرني بين رفاقه خلال عملية نقله من ساحة المعركة لإسعافه من الإصابة التي تعرَّض لها، واصفًا ما جرى مع الملازم أول القرني بـ ”المعجزة من الله“.