شكرا لقرائتكم خبر عن عدسات محترفة تلتقط فيديوهات خاصة لزوجة ملك البحرين في اوضاع صادمة وشكل مفاجئ ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - زوجة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة هي الشيخة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة ، وتلقب بسيدة البحرين الاولى .

وهي احد اهم الداعمات والحريصات دائما على الاهتمام بقضايا النهوض بالمرأة العربية وقضايا الاصلاح الاجتماعي بشكل عام .

تلقت الشيخة سبيكة تعليمها الثانوي في مدارس البحرين واستكملت تعليمها العالي في المملكة المتحدة ، وتجيد التحدث باللغتين الانجليزية والفرنسية

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وترأس صاحبة السمو الملكي المجلس الأعلى للمرأة والذي يعتبر المرجعية الرئيسية للعمل النسائي في مملكة البحرين .

منحت شهادة الاستاذية الفخرية في العلوم الاجتماعية من جامعة نساء الصين ، نظير دورها الفعال في مجالات العمل النسائي والاجتماعي .

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