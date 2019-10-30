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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في حرض وعبس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ حجة
جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم الأربعاء، تشرين الأول 30، 2019.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديريتي حرض وعبس بالمحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.. لافتة إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم ويوم أمس مواقع وتجمعات حوثية في مديريات حرض وعبس وحيران بالمحافظة.
وتشهد المديريات الثلاث منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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