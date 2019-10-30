مليشيا الحوثي تفرج عن رجل الأعمال العبسي بعد 3 أشهر من اختطافه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء أفرجت مليشيا الحوثي عن احمد ثابت العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي بعد 3 أشهر على اختطافه بتهمة التحفظ عن الادلاء بمعلومات تكشف حسابات مصرفية خاصة برجال أعمال ومعارضين للحوثيين.

هذا وقد ظل مصير العبسي مجهولا لمدة شهرين قبل أن يتمكن من التواصل مع ذويه لاحقا. Advertisements ويعد العبسي من أبرز الخبراء الاقتصاديين في اليمن وحظيت قضية اختفائه المفاجئ بتفاعل واسع . ومنع الحوثيون عن العبسي الدواء في السجن وتدهورت حالته الصحية بسبب اجرائه عملية القلب المفتوح قبل سنة. يشار إلى أن الحوثيين يمارسون أساليب الترهيب والقمع ضد العاملين في قطاع المصارف و اراضي وعقارات الدولة وجهات توثيق الممتلكات الخاصة للحصول على معلومات تسهل الاستيلاء على ممتلكات المعارضين السياسيين.

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