شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقطرى.. المتظاهرون ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة محروس.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ سقطرى تزايد اعداد المتظاهرين المطالبين بطرد المحافظ في جزيرة سقطرى.

وأكدت مصادر محلية إن المتظاهرين ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن المتظاهرين رفعوا مطلب إقالة المحافظ رمزي محروس المقرب من الإخوان. ولفت المتظاهرون إلى أن الاعتصام سيستمر أمام مبنى المحافظة حتى إقالة المحافظ. وشهدت المحافظة، اليوم الأربعاء، تشرين الأول 30، 2019، تظاهرة حاشدة للمطالبة بإصلاحات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى.. المتظاهرون ينصبون الخيام أمام مبنى المحافظة ويطالبون بإقالة محروس.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.