رئيس المركز الإعلامي للنخبة الشبوانية: صبر القوات الجنوبية حتي الآن حرص على السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

الشحات غريب

كشف رئيس المركز الإعلامي للنخبة الشبوانية أحمد الحر، سير المعارك في جبهة الضالع.



وقال "الحر" في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن أبطال المقاومة يسطرون أروع الملاحم في التصدي لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي تحاول بكل ما أوتيت من قوة اختراق هذه الجبهة لأنهم يوقنون حقيقة أهمية هذه الجبهة عسكرياً و كذلك معنوياً لدى أبناء الجنوب.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية تصدت المقاومة الجنوبية لعدد من المحاولات المستميته من المليشيات الحوثية لاعادة السيطرة على مدينة الفاخر.

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وأكد أنه على الجانب الآخر يحاول المأزومين المتردين برداء الشرعية استفزاز القوات الجنوبية في محاولة لتفجير الموقف في محافظتي شبوة و أبين من أجل إفشال جهود السلام السعودية والدولية.

وقال إن القوات الجنوبية ما زالت تلتزم بضبط النفس وعدم الإنجرار إلى معركة من شأنها أن تقضي على الجهود التي كللت باتفاق جدة السعودية ، فيما مليشيات علي محسن الأحمر بين الفينة و الأخرى تطلق نيران اسلحتها باتجاه المناطق الآهلة بالسكان و تشن حملات اعتقالات بحق مواطنين في شبوة .

وكشف بأن صبر القوات الجنوبية إنما هو حرص على السلام و ليس عجز نتمنى أن يحكموا العقل حتى لا تنجر القوات الجنوبية إلى ما لا يحمد عقباه فمن هرب من عدن لن يصمد في عتق.