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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يتوجه إلى المملكة العربية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
توجه وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي ظهر اليوم (الأربعاء) إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة رسمية .
وأفاد المركز الاعلامي لمؤتمر حضرموت الجامع بأن الشيخ بن حبريش غادر المكلا ظهر اليوم متوجهًا للعاصمة السعودية الرياض على متن طائرة خاصة بدعوة من الاشقاء في المملكة , وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض برعاية كريمة من الاشقاء بالمملكة العربية السعودية .
ويأتي دعوة الاشقاء في المملكة العربية السعودية للشيخ عمرو بن حبريش رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الذي يضم مختلف أطياف المجتمع في حضرموت ومكوناتها السياسية والاجتماعية اعترافًا بدور حضرموت السياسي والاجتماعي بوصفها اصبحت جزء مهمًا من المعادلة السياسية التي لا يمكن اغفالها , بالإضافة إلى المكانة الرفيعة لمؤتمر حضرموت الجامع وما حظيت به مخرجاته من توافق مجتمعي جامع نظرًا لأنها لبت تطلعات الحضارم في الداخل والمهجر وطموحاتهم في العيش وتحقيق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة والحفاظ على حقوقهم وبناء مستقبل أجيالهم بالإضافة إلى الثقة الكبيرة التي حظى بها مؤتمر حضرموت الجامع من كافة الشركاء في الوطن وكذا الشركاء الاقليميين والدوليين في احلال السلام والتعايش والأخاء.
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