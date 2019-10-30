محاضرة في سيئون في حول مستقبل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
نظمت ديوانية سيئون الثقافية محاضرة حول مستقبل حضرموت، والتي قدمها الباحث الأكاديمي الدكتور عبدالله سعيد باحاج.
وتطرق باحاج في الندوة التي حضرها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري والوكيل المساعد عبدالهادي التميمي وعضو مجلس الشورى عبدالله الكثيري ونخبة من السياسيين والمثقفين، الى مكانة حضرموت التاريخية ودورها الريادي في نشر رسالة الإسلام في جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
واستعرض المحاضر التاريخ العريق للحضارم في مجالات التجارة والفكر والأدب والدعوة والفقه في البلدان التي استقروا بها ففي إندونيسيا وسنغافورا وماليزيا وغيرها من جزر شرق آسيا عشرات المؤلفات وعشرات الصحف وعشرات المعارك الفكرية التي ألفها وأصدرها وخاضها الحضارم.
بدوره دعا وكيل محافظة حضرموت عصام حبريش الكثيري كافة أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم الى الالتفاف حول مستقبل حضرموت وتوحيد الجهود نحو تحقيق المصالح العليا.
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