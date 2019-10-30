شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مالم تراه من قبل ..«بن زايد» و«بن سلمان» في ملهى ليلي وسط فتيات .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يحضر احتفال فيما يبدو أنه ملهى ليلي بصحبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسط صخب الأغاني والموسيقى وحضور فتيات شبه عرايا.

وأظهرت اللقطات جلوس ابن سلمان برفقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في أحد الملاهي الليلة في أبو ظبي، بحضور ممثلات ونساء فاتنات، ما أثار ردود فعل واسعة على الشبكات الاجتماعية.

وحظى الفيديو بانتشار واسع وهجوم عنيف، خاصة على ولي العهد السعودي، الذي تتهمه تقارير وصحف غربية بالتورط في الحادث البشع بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي

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