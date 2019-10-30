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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموسيقار أحمد فتحي ينتهي من تصوير كليب "أبشرك يا سالم".. فيديو من الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ حضرموت
نشر الموسيقار اليمني، أحمد فتحي، عبر حسابه على موقع يوتيوب، مقطع فيديو من كواليس تصوير كليب أغنية "أبشرك يا سالم".
وقال الموسيقار، أحمد فتحي، في وقت سابق: الحمد لله انتهينا من تصوير كليب أبشرك يا سالم، و بذلنا أقصى ما يمكن من الجهد و العمل المتواصل لتنفيذ الفكرة المجنونة التي وصلنا إليها أنا و المخرج و المنتج، و نفذها فريق العمل باحترافية عالية.
وكان فتحي قد ظهر في جلسة عمل مع مدير التصوير محمد فاروق و الممثل خالد الأشعري، و المنتج إبراهيم السيد، لدراسة عمل فيديو كليب لأغنية "أبشرك يا سالم".
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