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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: القوة الحقيقة هي قدرتك على إستخدام الحكمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، على أن القوة هي القدرة على إستخدام الحكمة والعقل .
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "ليست القوة هي تلك التي تمتلكها على الأرض من عتاد و مال و رجال ، القوة الحقيقية هي قدرتك على إستخدام الحكمة والعقل دون التأثر بالقوة المادية أو المعنوية التي تملكها" .
واضاف "قوة الحكمة والعقل والقيم الإنسانية لا تضاهيها إطلاقاً أي قوة" .
وتعد تغريدة الجعدي رسالة غير مباشرة لميليشيا حزب الإصلاح التي تواصل التهديد بإستخدام القوة لإقتحام العاصمة عدن والمناطق المحررة من معسكراتهم .
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