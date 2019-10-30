الجعدي: القوة الحقيقة هي قدرتك على إستخدام الحكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، الأمين العام المساعد، فضل الجعدي، على أن القوة هي القدرة على إستخدام الحكمة والعقل .



Advertisements

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "ليست القوة هي تلك التي تمتلكها على الأرض من عتاد و مال و رجال ، القوة الحقيقية هي قدرتك على إستخدام الحكمة والعقل دون التأثر بالقوة المادية أو المعنوية التي تملكها" .

واضاف "قوة الحكمة والعقل والقيم الإنسانية لا تضاهيها إطلاقاً أي قوة" .

وتعد تغريدة الجعدي رسالة غير مباشرة لميليشيا حزب الإصلاح التي تواصل التهديد بإستخدام القوة لإقتحام العاصمة عدن والمناطق المحررة من معسكراتهم .