شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة الفنان عبدالكريم توفيق في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 فارق الفنان الكبير عبدالكريم توفيق الحياة، اليوم، في مستشفى الجمهورية النموذجي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن .

Advertisements وقالت مصادر طبية، أن الفنان توفيق عبدالكريم فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المسشفى . للفنان توفيق عبدالكريم إسهامات كبيرة في خدمة الأغنية والتراث والثقافة في بلادنا، خلال مسيرته الفنية الحافلة بالعطاء والإنجازات، من خلال أغانيه وألحانه الجميلة التي ستبقى خالدة في وجدان الناس لأجيال طويلة . تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأسكنه فسيح جناته وألهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

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