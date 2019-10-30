شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. غرفة الأرصاد تعلن تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" إلى الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 أعلنت غرفة أرصاد حضرموت مساء الثلاثاء، تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" إلى الدرجة الثانية، موضحة أنه سيضعف تدريجيا ليصل إلى الدرجة الأولى صباح الأربعاء.

Advertisements وأكدت غرفة الأرصاد، أن الإعصار سيتحرك بسرعة 6 عقدة باتجاه ( شمال - غرب ) ويقترب من نطاق غرب بحر العرب خلال الـ 24 ساعة القادمة، ومن خليج عدن خلال الـ72 ساعة كمنخفض مداري عميق . وحذرت غرفة الأرصاد، الصيادين من التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال لاضطراب البحر ابتداءً من نهاية الأسبوع الجاري.

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