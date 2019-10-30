"بلا حدود" تستعد لفتح مكتبها في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تستعد منظمة أطباء بلا حدود لفتح مكتبها في محافظة مأرب، لتقديم خدماتها للنازحين ودعم الجوانب الصحية في المنشآت الحكومية.



أكد هذا مدير مكتب منظمة اطباء بلا حدود الهولندية فرانز بوتشر لدى لقاءه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وأطلعه على جهود فريق المنظمة في تأسيس مكتبها بمأرب، والمشاريع الانسانية التي سيقدمونها للنازحين في المخيمات خاصة في مجال الرعاية الصحية الاولية والامومة والطفولة.

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وتستعد المنظمة لدعم الجوانب الصحية في بعض المنشآت الحكومية في المحافظة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي، ومواجهة التحديات في الضغط على الخدمات الصحية المحدودة من قبل المجتمع المضيف والنازحين الذين ما تزال موجاتهم مستمرة حتى اليوم.

وقال مدير منظمة أطباء بلا حدود، إن المنظمة ستعمل على التنسيق مع المنظمات الأخرى المتخصصة من اجل الاستجابة لأكبر عدد من الاحتياجات.