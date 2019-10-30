صنعاء.. المليشيا تفرض على المحال التجارية مبالغ لدعم المولد وتشن حملة مداهمات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء شنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الأربعاء حملة مداهمات وملاحقات استهدفت فيها عدد من تجار العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي داهمت أصحاب المخابز والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المياه في عدد من أحياء العاصمة في مديريتي السبعين ومعين. وتابعا المصادر أن المليشيات الحوثية فرضت عليهم مبالغ مالية باهظة تحت مبرر الاحتفاء ب" المولد النبوي"، ودفع مبالغ مالية مقابل تعليق اللوحات في المحلات والمخابز. ولفتت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي فرضت عليهم مبالغ مالية أخرى مقابل لوحات تم تعليقها في الشوارع العامة وبعيدا عن محلاتهم

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