مأرب: الحكم بالإعدام على المدان بقتل نائب مدير مستشفى الأمومة والطفولة

أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، الثلاثاء، حكماً حضورياً بإعدام المدان بارتكاب جريمة قتل موظف حكومي، والشروع في قتل آخرين أثناء تأديتهم لعملهم في مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وقضى منطوق الحكم في الجلسة العلنية، التي عقدت برئاسة القاضي علي عبدالله شارد، رئيس المحكمة، وحضور رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف عبد الغني سيف، مدعياً بالحق العام، بإعدام المدعو أحمد يحيى أحمد الغرباني، رمياً بالرصاص؛ لإدانته بقتل نائب مدير مستشفى الشهيد محمد هائل للأمومة والطفولة علي يحيى البليلي، وإصابة الموظف عبدالله العامري، والشروع في قتل موظفين آخرين أثناء تأديتهم عملهم بالمستشفى.

وكانت النيابة العامة قد قدمت الجاني للمحاكمة بتهمة قتل، والشروع في قتل موظفي مستشفى الشهيد محمد هايل للأمومة والطفولة في الجريمة المشهودة الواقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2019م.

وفي نهاية الجلسة التي حضرها أولياء الدم أعلن محامو المتهم استئناف الحكم الصادر بحق موكلهم.

