وفاة أحد المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي بالبيضاء

توفي احد المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الإنقلابية بعد ثلاث سنوات من اختطافه بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت": إن أسرة الشاب "مطلوب موسى محمد الفقير" المختطف منذ ثلاث سنوات بمدينة البيضاء؛ تلقت بلاغا من ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس الاثنين، بأن ابنها توفي داخل السجن دون أن توضح لهم أسباب الوفاة.

وأشارت المصادر، إلى أنه يعتقد أن الشاب تعرض للتعذيب، وحتى الأن لم تستلم أسرته الجثة.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد اختطفت "الفقير" قبل ثلاث سنوات من مدينة البيضاء وتنقل في عدة سجون بالمحافظة.

يشار إلى أن العشرات من المختطفين توفوا في سجون ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات، جراء تعرضهم للتعذيب الوحشي وفق منظمات حقوقية.

