إب.. قتيلان برصاص مسلحين في المخادر

قتل مواطنين اثنين، برصاص مسلحين، في مديرية المخادر، شمال محافظة إب، وسط اليمن. وقال مصدر أمني، إن المواطن" محمد علي محمد الحسيني" قتل برصاص مسلح يُدعى" ع م ع ا" في حادثة جنائية شهدتها المديرية . وأضاف: أن الجاني أقدم على قتل المجني عليه وأخفى جثته دفناً، قبل أن يتم القبض على القاتل لاحقاً وانتشال الجثة.



في السياق قتل المواطن "احمد مرشد قايد البديجي" برصاص مسلح آخر في المديرية، في ظل فوضى أمنية عارمة.



وتشهد محافظة إب، وسط اليمن، جرائم قتل يومية، وانتشار واسع للجريمة الجنائية وسط فوضى أمنية عارمة تعم المحافظة الخاضعة للحوثيين.



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