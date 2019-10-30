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العثور على جثة متحللة بين مخلفات القمامة في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - عُثر ظهر  الثلاثاء على جثة متحللة في منطقة الحوض بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد

وقال مصدر عسكري ل"يمن برس" أن الجثة المتحللة عُثر عليها بين مخلفات القمامة جوار المستشفى العسكري شرقي المدينة

وأشار إلى أن الجهات المعنية لم تتمكن من التعرف على هوية الجثة وأنها قد تكون من ضحايا المعارك التي شهدتها المنطقة خلال الفترات السابقة

وشهدت مدينة تعز معارك عنيفة وعديدة لا سيما في الجبهة الشرقية تارة مع مليشيات الحوثي وتارة مع العناصر الخارجة عن النظام و القانون وقد سقط جراء ذلك العديد من القتلى والجرحى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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