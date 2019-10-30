شكرا لبحثكم عن خبر العثور على جثة متحللة بين مخلفات القمامة في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عُثر ظهر الثلاثاء على جثة متحللة في منطقة الحوض بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد

وقال مصدر عسكري ل"يمن برس" أن الجثة المتحللة عُثر عليها بين مخلفات القمامة جوار المستشفى العسكري شرقي المدينة

وأشار إلى أن الجهات المعنية لم تتمكن من التعرف على هوية الجثة وأنها قد تكون من ضحايا المعارك التي شهدتها المنطقة خلال الفترات السابقة

وشهدت مدينة تعز معارك عنيفة وعديدة لا سيما في الجبهة الشرقية تارة مع مليشيات الحوثي وتارة مع العناصر الخارجة عن النظام و القانون وقد سقط جراء ذلك العديد من القتلى والجرحى .