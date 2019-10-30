شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر من أمطار غزيرة وفيضانات جارفة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذر الفلكي اليمني، محمد عياش، من عاصفة مدارية، قادمة من البحر العربي نحو السواحل الشرقية لليمن، قد تسبب في حدوث فياضانات وأمطار غزيرة.
وقال عياش في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، أن عاصفه مدارية قد تتشكل سريعاً فوق مياه بحر العرب مع بدايات شهر نوفمبر، ستمتد تأثيراتها بشكلٍ مُباشرعلى السواحل الشرقية لليمن في 5 نوفمبر القادم.
وتوقع هطول أمطار غزيرة بمعدلات عالية وحدوث فيضانات في المهرة وأجزاء من حضرموت، وأمطار تُعم معظم محافظات الجمهوريه إعتباراً من 6 نوفمبر، وذلك مع إمتداد تأثير المنخفض المداري”.
وأشار إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى خلال الثُلث الأول من شهر نوفمبر مع إستمرارية إضطراب البحر وإرتفاع الأمواج حتى إنتهاء تأثير النشاط المداري في بحر العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر فلكي يمني يحذر من أمطار غزيرة وفيضانات جارفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.