شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يحيلون 46 شخصية للمحاكمة من ضمنهم الرئيس الأمريكي ترامب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احالت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيات الحوثية اليوم ، 46 متهما بالتخابر الى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء (شمال اليمن) تمهيدا لمحاكمتهم .



وقال مصدر قضائي ان القائمة المحالة الى المحكمة تضم قيادات متهمة بالتخابر من منتحلي صفة وزراء ورؤساء مصالح حكومية بتهمة التخابر حسب قولها

وأقرت المحكمة في جلساتها، تكليف النيابة بإعلان المتهمين عبر الجهات المختصة للحضور إلى المحكمة لسماع الدعوى المرفوعة ضدهم من النيابة العامة، وإجراء الحجز التحفظي على أموال المتهمين.

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وتضمنت الملفات الثمانية المنظورة أمام المحكمة، 308 بما فيهم حكومة هادي والرئيس الأمريكي ترامب .

ونشرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة إعلانا قضائيا اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م في صحيفة الثورة التابعه للمليشيات لإعلان المتهمين التي نشرت أسمائهم وعددهم “308” أن عليهم الحضور إلى المحكمة لسماع الدعوى الجزائية المرفوعة ضدهم من النيابة الجزائية المتخصصة وذلك خلال شهر من تاريخه مالم فسيتم محاكمتهم وفقا لنص المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية باعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، قد واصلت في 23 أكتوبر الجاري ، عقد جلساتها للنظر في قضايا المساس بأمن الدولة والاشتراك في العدوان علي اليمن المتهم فيها 308 متهما بالتخابر

الأمر الذي لاقى سخرية واسعة للإجرائات التي تتخذها المليشيات والدوافع التي تختطف بها الناشطين والصحفيين بحجج التخابر .