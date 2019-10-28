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شاهد.. فيديو صادم لـ "بن سلمان" مع السائحة الروسية شوارع المملكة يثير ضجةً كبيرة!!

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عدن - ياسمين التهامي - اثار مقطع فيديو متداول لسائحة روسية في جدلاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعيّ.

ويظهر في الفيديو الفتاة الروسية –ساشا- مكشوفة الشعر في أحد الشوارع، وهي تقف عند مركبة بداخلها شخص، فيما يرحّب مصوّر المقطع بحفاوة كبيرة بقدومها الى السعودية.

بعد ذلك، يتوجه المصّور نحو الشخص الذي يجلس في المركبة، طالباً منه اظهار صورة معلقة لمحمد بن سلمان قائلاً: “خربها” في إشارة على ما يبدو إلى سياسة الانفتاح التي يقودها ولي العهد.





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سعد محمود

سعد محمود

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